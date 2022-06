METabolic Explorer : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — METabolic EXplorer a tenu son Assemblée générale, le 10 juin, au Centre de Conférence Edouard VII, à Paris, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général. Sur première convocation, l'Assemblée a réuni le quorum nécessaire. Les actionnaires présents et représentés totalisaient 46,91% du capital social de la société, et 48,54% du nombre de voix.

L'ensemble des résolutions a pu être présenté et soumis au vote. Dans le cadre de cette Assemblée, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont adopté, l'ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d'Administration dont notamment celles portant sur :

- l'approbation des comptes annuels et consolidés du Groupe pour l'exercice 2021 ;

- la faculté donnée au Conseil d'Administration de procéder à un programme de rachat d'actions propres dans la limite de 10% du capital social de la société ; et

- diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'Administration.

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

La société "remercie l'ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions".