METabolic Explorer : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — METabolic EXplorer annonce les résultats de l'Assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 10 décembre dans les Salons de l'Espace Affaires de l'Aéroport International de Clermont Ferrand Auvergne à Aulnat, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général. Sur première convocation, l'Assemblée Générale ordinaire du 10 décembre 2021 a réuni le quorum nécessaire. L'ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires présents et représentés totalisaient 43,65% du capital social de la société et 45% des droits de vote. La société remercie l'ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.

Dans le cadre de cette Assemblée générale, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont adopté les résolutions soutenues par le Conseil d'administration, à savoir :

- la ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur, représenté par Mme Magali Joëssel, et

- la nomination de Jean-Philippe Richard en qualité d'administrateur.

Ces deux résolutions ont respectivement été adoptées avec 100% et 98,55% des votes.

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la société.