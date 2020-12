METabolic EXplorer remonte au plus haut depuis plus de 3 ans

(Boursier.com) — METabolic Explorer grimpe de plus de 18% à 2,60 euros ce mercredi, au plus haut en bourse depuis plus de trois ans, après avoir obtenu, à l'échelle du démonstrateur, les premiers échantillons d'Acide Glycolique (AG) biosourcés destinés en priorité aux marchés de la cosmétique. Avec ce premier acide glycolique d'origine naturelle, la société précise que son portefeuille s'étoffe d'un nouveau procédé à maturité pré-industrielle pour un produit premium sur un marché en recherche de naturalité. Aujourd'hui, l'Acide Glycolique est en effet exclusivement fabriqué par voie pétrochimique.

La caractérisation de ce premier AG d'origine naturelle grade cosmétique permettra la validation de sa performance en formulation de produits dermo-cosmétiques. Cette étape permettra aussi de figer le procédé pour la fabrication de lots qui serviront à échantillonner, sur le premier semestre 2021, les acteurs du marché intéressés par substituer, dans leurs formules, l'AG pétrochimique par le même principe actif d'origine naturelle.

Un marché dont la croissance est estimée entre 5 et 10%

L'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur de 2 polymères biodégradables : le PGA (Poly Glycolic Acid) et le PLGA (Poly Lactique co-Glycolique Acide). La biodégradabilité du polymère est déterminée par la proportion d'AG incorporée. Cette propriété est valorisée aujourd'hui dans les applications médicales pour la fabrication de fils chirurgicaux auto-résorbables et demain pour la fabrication de plastiques 100% bio-sourcés avec des cycles de vie raccourcis. Au total, le marché mondial de l'AG est évalué à plus de 130 ME en 2020 (Source: Expert interview Advancy).

METabolic Explorer cible en priorité un marché dont la croissance, estimée entre 5 et 10%, pourrait s'accélérer avec une première solution biosourcée. De nouvelles applications, notamment dans les bioplastiques biodégradables représentent un potentiel de croissance additionnelle.

Double objectif

Les développements qui seront conduits sur le projet AG en 2021 ont un double objectif : une décision d'industrialisation de la technologie à la fin de l'année 2021 pour adresser le marché de la cosmétique, et la préparation de partenariats industriels pour adresser les applications polymères en premier lieu pour le secteur médical à forte valeur ajoutée.

Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle pour le groupe puisque la validation du 'downstream processing' (DSP) constitue une étape clé dans le développement de son projet d'AG biosourcé. Alors que l'industrialisation/commercialisation du PDO et de l'AB est attendue au T2 2021, METEX se dote d'un nouveau procédé à maturité préindustrielle" souligne Portzamparc qui vise un cours de 3 euros en restant à l'achat.