METabolic Explorer rachète les minoritaires des fonds gérés par Bpifrance et lève 60 ME

(Boursier.com) — METabolic EXplorer a conclu un accord avec ses partenaires le fonds SPI -Sociétés de Projets Industriels et le fonds BEI- Sociétés de Projets Industriels, gérés par Bpifrance Investissement (les Fonds SPI), pour leur racheter la part minoritaire qu'ils détiennent dans Metex Nøøvista.

Le prix du rachat est fixé à 31,5 millions d'euros. Il fait l'objet d'une créance des Fonds SPI contre la société qui sera capitalisée à l'occasion de la souscription des Fonds SPI à l'Offre. La valorisation de cette part minoritaire a fait l'objet, à la demande du conseil d'administration de la société, d'une expertise indépendante par le cabinet Crowe HAF, représenté par M. Olivier Grivillers, qui a conclu au caractère équitable du prix du Rachat.

Augmentation de capital réservée de 60 ME

En outre, METabolic EXplorer lance une augmentation de capital d'un montant d'environ 60 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette émission est réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées par l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2021 aux termes de sa 14e résolution.

L'offre s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix de souscription des actions nouvelles. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés le 8 juillet, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

La société annoncera le résultat de l'offre dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Utilisation des fonds

Le produit brut des fonds levés dans le cadre de l'offre sera égal à environ 60 ME, dont 31,5 ME (soit environ 52% du montant total de l'offre) libérés par compensation de créance, soit un produit brut en espèces égal à environ 28,5 ME.

Ce produit sera affecté à hauteur de 4 ME à un financement complémentaire de la filiale Metex Nøøvista sous forme d'avance en compte courant d'associé suite à la réestimation de l'activité, du besoin en fonds de roulement et des résultats de ladite filiale. Le solde, soit environ 28,5 ME, sera affecté au financement du plan d'investissement nécessaire pour la transformation du site industriel d'Amiens exploité par la filiale Metex Nøøvistago. Cette transformation inclura une nouvelle unité de production d'Acide Glycolique, une unité phase II de production de PDO et d'Acide Butyrique et des augmentations de capacité de production pour les acides aminés de spécialité.

Le montant de ce plan est évalué à 70 ME au cours des 4 prochaines années et sera financé pour partie par le produit de l'offre, pour partie par recours à l'endettement bancaire et pour partie par l'autofinancement de Metex Nøøvistago, dont le niveau de trésorerie nette s'établissait à 19,1 ME à fin avril 2021, avant impact de l'arrêt temporaire de la production sur son site d'Amiens. Les financements bancaires devraient représenter environ 50% des investissements projetés par la société