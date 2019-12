METabolic EXplorer : quelles ambitions après l'alliance avec DSM ?

METabolic EXplorer : quelles ambitions après l'alliance avec DSM ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — METabolic EXplorer a annoncé la signature d'un accord stratégique entre sa filiale METEX Noovista et la société DSM, acteur majeur de l'industrie des soins personnels, pour la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) sur le marché de la cosmétique et sécurise ainsi les ventes de sa filiale METEX Noovista.

La vision de METabolic EXplorer est de devenir un leader industriel pour la production et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels par fermentation pour répondre à la demande de naturalité des consommateurs sur les marchés de la cosmétique, de la nutrition animale et humaine. Sa stratégie de déploiement industriel repose sur la mise en place de filiales contrôlées par METEX pour la production et sur des partenariats stratégiques pour la commercialisation afin d'adresser de façon globale les marchés applicatifs visés.

La création de METEX Noovista avec le fond SPI de Bpifrance s'inscrit dans cette stratégie, avec pour ambition, de devenir le fournisseur de référence du PDO non-OGM sur le marché de la cosmétique. En choisissant de s'allier avec la division Personal care & Aroma de DSM, METEX Noovista franchit une étape clé pour le positionnement et le développement commercial du PDO non-OGM " made in France " pour les applications cosmétiques dans le monde entier.

Cet accord commercial long-terme valide d'une part les hypothèses du plan de vente de METEX Noovista pour le PDO en cosmétique ; ce marché à forte valeur ajoutée est prioritaire pour la première tranche de l'unité en cours de construction sur le site de Carling Saint-Avold. D'autre part, cet accord sécurise le "ramp up" et l'atteinte des objectifs commerciaux et financiers.

Pour rappel, les revenus de METEX issus de l'industrialisation de la technologie PDO/AB seront composés de royalties sur le chiffre d'affairse de METEX Noovista, de paiements pour le support technique à sa filiale et de la remontée de dividendes à proportion de 55%.

Une alliance confirmant la demande d'ingrédients d'origine naturelle pour la cosmétique

Ce partenariat avec un leader du marché des ingrédients de soins personnels confirme la forte demande des acteurs de la cosmétique pour des produits de performance d'origine naturelle alternatifs aux produits pétrochimiques , explique METEX.

En effet, les propriétés du PDO lui permettent d'être utilisé en substitution de certains conservateurs pétrochimiques controversés. Il sera lancé sur le marché fin 2020 sous la marque TILAMAR PDO with Noovista et sera le premier produit issu d'une technologie METEX disponible pour les industriels de la cosmétique. L'Acide Glycolique (AG), actuellement en démonstration préindustrielle, devrait être la prochaine contribution du Groupe sur le marché de la cosmétique.

Ce produit est actuellement fabriqué par une chimie impliquant des conditions opératoires et des intermédiaires dangereux. En utilisant la fermentation, METEX fera bénéficier aux acteurs du secteur, pour la première fois, d'un AG d'origine naturelle et durable, alternatif à la pétrochimie et dont la performance, notamment en tant qu'agent anti-âge, est reconnue.