Metabolic Explorer progresse après les annonces

(Boursier.com) — Metabolic Explorer grimpe de 6,6% à 2,40 euros ce vendredi après avoir fait le point sur le développement de Metex Noovista... Le spécialiste des bioprocédés éco responsables a fait un point d'étape relatif à la construction de la 1ere tranche de l'unité de production Metex Noovista, une co-entreprise entre Metex (majoritaire) et le fonds 'Société de Projets Industriels', géré par Bpifrance. Elle produira et commercialisera dans une première phase 5.000 tonnes de PDO (1,3 Propanediol) et 1.000 tonnes d'AB (Acide Butyrique) sur les marchés tels que la cosmétique, la nutrition animale, les arômes et parfums ou encore des usages techniques de performance.

Démarrage de la production au 2e trimestre 2021

Depuis l'annonce, en juin dernier, de l'impact de la crise sanitaire sur le calendrier de construction de l'usine de Metex Noovista, les travaux de l'unité de production se sont poursuivis dans le respect du planning révisé, pour un démarrage de la production au 2e trimestre 2021.

Les travaux de mise sous tension électrique, d'installation du système de commandes à distance et de mise en service de l'unité de production d'air comprimé ont été lancés et se poursuivront jusqu'à début janvier 2021. La mise en service de l'unité de production de vapeur a permis de démarrer les premiers essais en eau qui se dérouleront jusqu'à la fin février 2021 afin de tester tous les circuits et équipements avant la mise en produits de l'usine.

Les prochaines étapes vont concerner les protections thermiques (calorifuges) sur les nombreux réseaux de tuyauteries ainsi que les raccordements des différents organes de contrôles.

Pré-commercialisation en cours

En outre, le Groupe Metex rappelle que Metex Noovista a signé une alliance stratégique exclusive et globale avec DSM, un leader mondial du marché des ingrédients de soins personnels, pour la commercialisation du premier PDO grade cosmétique non-OGM. Elle a également signé un accord commercial avec Alinova, société affiliée au groupe AxeReal (première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier AB d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale.

En septembre dernier, DSM a lancé commercialement auprès de ses clients internationaux, le Tilamar PDO with Noovistaf, un ingrédient multifonctionnel avec des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation pour toutes les applications cosmétiques qui a par ailleurs été reconnu et labellisé 'Microbiome-friendly' par un organisme tiers. Metex Noovista et Alinova travaillent ensemble sur les actions de développement pré-marketing des dérivés d'acide butyrique dont les bénéfices sont reconnus pour la croissance et la santé de l'animal.

Les activités de référencement de l'acide butyrique chez les grands comptes pour les arômes et parfums avancent également.

Le Groupe Metex rappelle que la création de cette unité Metex Noovista est génératrice d'environ 50 emplois directs sur la plateforme Chemesis. A fin décembre 2020, Metex Noovista comptera 24 collaborateurs, et les recrutements en cours permettent de viser l'atteinte de l'objectif d'avoir l'effectif au complet à fin janvier 2021...

"METEX continue d'opérer la construction de son usine de production avec un démarrage et les premières ventes de PDO/AB toujours envisagés au T2 2021 dans le respect du planning révisé" commente sobrement Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 3 euros.