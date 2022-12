METabolic Explorer : plonge après les annonces sur le financement

(Boursier.com) — METabolic Explorer plonge de 15% à 1,36 euro après avoir sécurisé le financement du déploiement de sa stratégie. Le groupe a annoncé la signature, en date du 23 décembre, d'un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de la stratégie du Groupe et du plan de transformation industrielle 2023-2024.

Cet Accord intègre de nouveaux financements permettant au Groupe d'engager sans attendre les premiers investissements nécessaires au déploiement de sa stratégie, de dynamiser les forces commerciales, et de reprendre progressivement la production de l'usine METEX NØØVISTAGO à Amiens, afin de garantir à ses clients un approvisionnement local en acides aminés et solutions fonctionnelles bas carbone.

Benjamin Gonzalez, PDG de METex, déclare : "je tiens à remercier les établissements financiers partenaires du Groupe ainsi que Bpifrance, notre actionnaire de référence le fonds SPI - Sociétés de Projets Industriels géré par Bpifrance Investissement et certains fournisseurs clés historiques qui ont, chacun, accepté de revoir les accords existants et de réitérer leur confiance dans notre plan stratégique. Cet Accord donne au Groupe la visibilité nécessaire pour accélérer sa transformation vers des produits et services à plus forte valeur ajoutée qui répondent aux enjeux de ses clients en nutrition animale, cosmétique et biopolymères. Je me réjouis également que l'ensemble des équipes de METEX NØØVISTAGO puisse reprendre la production dans les prochaines semaines".

Les principaux termes de l'Accord, dont la réalisation demeure sujette à certaines conditions suspensives sont les suivants.

Concernant l'activité, le groupe note qu'elle reprend dans un contexte plus favorable grâce, notamment, à : une amélioration de la lisibilité et de la maîtrise des coûts énergétiques (électricité, gaz pour la génération de vapeur), en lien avec les dispositifs mis en place par l'Etat ; une proposition de valeur de METEX, locale et bas carbone parfaitement alignée avec les objectifs européens de réduction des émissions carbone de la filière animale, ce que confirme l'évolution récente du cadre réglementaire européen (règlement sur la déforestation importée, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, etc.).

En tenant compte d'une reprise progressive de l'activité, d'une vision prudente des conditions économiques et des aides gouvernementales sur 2023, de la mise en oeuvre de l'Accord conformément à ses termes, et des efforts continus sur la réduction des coûts et la gestion de la trésorerie, ainsi qu'en considération d'une enveloppe d'investissements de transformation d'environ 87 ME sur les trois prochaines années, la Société vise un exercice 2023 prudent avec un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 275 ME ; un EBITDA consolidé entre -8 ME et l'équilibre ; et un cash-flow opérationnel (avant financements et investissements) entre -4 et -14 ME.

Elle vise un exercice 2025 permettant un retour à une situation plus normale avec les premiers effets des investissements de transformation, et ainsi un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 420 ME ; un EBITDA consolidé de l'ordre de 46 ME ; et un cash-flow opérationnel (avant financements et investissements) de l'ordre de 42 ME.

La répartition du chiffre d'affaires consolidé entre produits de commodités (essentiellement Lysine, Thréonine et co-produits) et produits de spécialités est également prévue d'évoluer vers un ratio 40-60 à l'horizon 2025, inverse de celui actuel de l'ordre de 60-40.

Le Groupe envisage par ailleurs pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 230 ME et un EBITDA consolidé entre -20 et -30 ME.