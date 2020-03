Metabolic Explorer : planning de démarrage conforme pour la co-entreprise Metex Noovista

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Metabolic Explorer a fait un nouveau point d'étape relatif à la construction de la première tranche de la co-entreprise Metex Noovista qui produira et commercialisera dans une première phase 5.000 tonnes de PDO (1,3 Propanediol) et 1.000 tonnes d'AB (Acide Butyrique) sur les marchés tels que la cosmétique, l'alimentation animale ou l'alimentation humaine.

Les travaux de construction de l'usine de production de PDO/AB sur la plateforme Chemesis en Moselle se sont poursuivis dans le respect du planning global de livraison de l'usine. Au sujet de la partie process de l'usine, le terrassement est en phase finale et la quasi-totalité des dalles ainsi que les socles supports des équipements ont été finalisés. Par ailleurs, les premières cuves ont été installées. Les premiers appareils chaudronnés, dont le fermenteur principal, ont également été installés et la charpente est en cours de montage. Les prochaines étapes de la construction concernent notamment la mise en place des tuyauteries ainsi que du réseau électrique.

Pour la station de traitement des effluents, les dalles et les fondations des bassins ont été réalisées. Les travaux actuels concernent notamment la réalisation des bassins allant jusqu'à 12 mètres de hauteur. S'agissant des bâtiments " standards ", un appel d'offre est en cours de lancement pour le bâtiment à usage de bureaux et les travaux devraient débuter avec un retard qui ne remet pas en cause le démarrage de l'unité de production dans le planning prévu. Le groupe confirme ainsi un objectif de mise en exploitation à la fin de l'année 2020.

Au niveau de l'enveloppe d'investissement engagée, le protocole d'investissement entre Metex et les fonds SPI prévoit un apport de fonds total par les deux parties de 37 ME avec un financement en trois tranches en fonction de l'avancée des travaux. A date, la première tranche de 12 ME (dont 6 ME versés par Metex et 6 ME versés par les fonds SPI en décembre 2018) a été intégralement consommée et la seconde tranche a été libérée en septembre 2019 pour un montant de 14 ME (dont 7 ME versés par Metex et 7 ME versés par les fonds SPI). La troisième tranche sera libérée avant la fin du 1er semestre. A date, les montants engagés pour la construction sont annoncés conformes au budget prévu.