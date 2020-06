METabolic EXplorer obtient un PGE de 6,2 ME

(Boursier.com) — METabolic EXplorer informe ses actionnaires de l'obtention d'un prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 6,2 ME. Ce montant vient renforcer la trésorerie de METEX qui avait déjà bénéficié d'une levée de fonds de 7,3 ME obtenue en février 2020. Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, METabolic EXplorer a sollicité le concours d'établissements bancaires au travers du dispositif de Prêt Garanti par l'Etat (PGE), actionnable pendant une durée de 12 mois. Cet emprunt pourra être amorti sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Il permet à METabolic EXplorer d'aborder sereinement la poursuite de ses activités et de faire face, le cas échéant, aux conséquences financières engendrées par le décalage du développement de ses projets causé par la crise sanitaire.

Une mise à jour de l'ensemble des plannings est en cours d'élaboration. Elle permettra de déterminer précisément l'impact de ce décalage sur la trésorerie à moyen terme.