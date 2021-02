METabolic EXplorer obtient 9,6 ME de subvention de l'Etat français

(Boursier.com) — METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, a obtenu une subvention de 9,6 millions d'euros pour accompagner son projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France.

Après l'annonce récente de la production des premiers lots d'acide glycolique d'origine naturelle sur son démonstrateur industriel, METEX met en oeuvre un plan d'industrialisation en propre du 1er acide glycolique d'origine naturelle. Le projet, d'une enveloppe totale estimée entre 40 et 45 ME, se décompose en deux étapes :

- Les études et les développements nécessaires à la décision d'investissement prévue fin 2021 (choix du site, études d'ingénieries, validation de l'offre commerciale, etc...),

- L'investissement dans la construction et le démarrage de l'outil industriel d'une capacité, dans une première phase, de 2.500t/an.

Les développements qui seront conduits sur le projet AG en 2021 ont un double objectif : une décision d'industrialisation de la technologie à la fin de l'année 2021 pour adresser le marché de la cosmétique, et la préparation de partenariats industriels pour adresser les applications polymères notamment dans le secteur médical, marché à forte valeur ajoutée , explique Manuela Falempin, Responsable Business Développement.

Ce soutien de 9,6 ME de la part de l'Etat français a pour objet d'accompagner le projet d'investissement de METEX dans la construction de la première unité en France et en Europe.

Aujourd'hui, l'AG est produit exclusivement par des pétrochimistes américains et asiatiques. Cette unité, qui utilisera une technologie de fermentation, sera la première unité industrielle au monde à produire de l'AG d'origine naturelle. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des dispositifs mis en place par le Gouvernement pour soutenir l'investissement pour la transformation des agro-ressources et pour la bio-production d'intrants essentiels de l'industrie, deux axes stratégiques de la politique de relance industrielle du gouvernement.

Pour l'implantation de cette unité, 3 sites géographiques sont actuellement à l'étude : le site de Carling dans la logique de réaliser cet investissement à proximité de l'unité de METEX Noovista, et deux autres sites situés dans le nord de la France.

Pour rappel, l'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur de 2 polymères biodégradables : le PGA (Poly Glycolic Acid) et le PLGA (Poly Lactique coGlycolique Acide). La biodégradabilité de ces polymères dépend de la proportion d'AG incorporé.