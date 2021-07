METabolic EXplorer : nouvelle avancée avec DSM

METabolic EXplorer : nouvelle avancée avec DSM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — METEX NOOVISTA, filiale de METabolic EXplorer spécialisée dans la biochimie, qui développe et industrialise des procédés de fermentation durables et compétitifs et Royal DSM, entreprise de sciences internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable, lancent la production commerciale de leur nouveau PDO pour formulation cosmétique. Produit dans une usine française, TILAMAR PDO with NOOVISTA est 100% naturel et sans OGM. Il s'agit du premier PDO pour formulation cosmétique d'Europe.

TILAMAR(R) PDO with NOOVISTA est né de la nécessité d'adopter des pratiques plus responsables sur le plan environnemental et social, notamment en matière de développement de produits cosmétiques, afin d'assurer l'avenir de la planète. Sa production commerciale arrive à un moment où de nombreux consommateurs, suite à la pandémie, se tournent vers des ingrédients durables, susceptibles de soutenir leur résilience individuelle et de contribuer à un mode de consommation plus responsable. Ce composant est produit à partir de matières premières locales sans OGM. Grâce à ses propriétés et à sa polyvalence, il offre un vaste éventail de possibilités en termes de formulations. Par ailleurs, son absence d'odeur et sa nature respectueuse du microbiome plaident pour l'intensification de son utilisation. Il répond à la demande de clients soucieux de la planète, à la recherche d'ingrédients performants d'origine naturelle pour leurs formulations cosmétiques.

Cette commercialisation est le fruit d'un partenariat mutuellement bénéfique sur le long terme, basé sur des valeurs et ambitions communes, selon METEX. Cette collaboration associe l'expertise en production de METEX NOOVISTA au réseau international de clients et à la maîtrise des applications cosmétiques de DSM. METEX NOOVISTA ayant réussi à industrialiser son bioprocédé unique, l'ingrédient avait fait l'objet d'un pré-lancement en septembre 2020. Près de 1.000 échantillons avaient été distribués à des formulateurs cosmétiques dans le monde entier, afin d'effectuer une première série de tests sur le produit obtenu. Aujourd'hui, DSM dispose non seulement d'échantillons, mais également de cette innovation fabriquée à l'échelle industrielle. L'entreprise est donc en mesure de répondre aux attentes de ses clients et du marché en matière d'ingrédients durables de hautes performances.