Metabolic Explorer : nouveau Directeur Financier

(Boursier.com) — Metabolic Explorer annonce la nomination de Laurent Bastian en tant que nouveau Directeur Financier du Groupe.

Laurent Bastian a près de 20 ans d'expérience en direction financière opérationnelle dans des secteurs d'activités tels que l'ingénierie et la construction, les énergies renouvelables et utilities, les services et les logiciels. Il a notamment travaillé pendant une dizaine d'années sur des postes de direction du contrôle de gestion au sein d'entreprises industrielles telles que Naval Group et Albioma où il a mis en place des systèmes de gestion et de pilotage. Il a également été Directeur Financier d'ESI Group. Laurent Bastian a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur en génie civil chez Vinci.

"Je tiens à remercier chaleureusement Antoine Darbois qui a précédemment assumé les fonctions financières au sein de METEX pour son investissement et sa contribution au développement du Groupe. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Je me réjouis d'accueillir Laurent au sein de notre société à l'aube d'une nouvelle étape de développement du Groupe. Son expérience dans la mise en place des outils de pilotage, la structuration des équipes et sa connaissance des marchés financiers seront de solides atouts dans la mise en oeuvre de la stratégie de développement industriel de METEX", Benjamin Gonzalez, Président-directeur général et fondateur de METEX.