METabolic Explorer lève 56,6 ME

(Boursier.com) — METabolic EXplorer confirme le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 56,6 millions d'euros se traduisant par l'émission de 13.829.528 actions nouvelles.

31,5 ME (soit 55,6 % du montant total de l'Offre) seront libérés par compensation de créance, soit un produit brut en espèces égal à 25,1 ME.

Ce produit sera affecté à hauteur de 4 ME à un financement complémentaire de la filiale METEX NØØVISTA sous forme d'avance en compte courant d'associé suite à la réestimation de l'activité, du besoin en fonds de roulement et des résultats de ladite filiale et pour le solde, soit 21,1 ME, au financement du plan d'investissement nécessaire pour la transformation du site industriel d'Amiens exploité par la filiale METEX NØØVISTAGO.