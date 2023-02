METabolic Explorer : les tensions persistent sur le marché de la nutrition animale

(Boursier.com) — METabolic Explorer publie pour le 4e trimestre de son exercice 2022 un chiffre d'affaires de 42,6 millions d'euros, en ligne avec les prévisions du groupe.

En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 ME. Le chiffre d'affaires annuel est en hausse de +34% par rapport à son chiffre d'affaires 2021. Celui-ci ne consolidant que les 8 derniers mois de l'année de sa filiale Nøøvistago, l'évolution en proforma est en fait une baisse de -16%.

En 2022, au-delà de la guerre en Ukraine et de la forte hausse généralisée du prix des matières premières agricoles et énergétiques qui ont affecté financièrement l'ensemble de la filière, la demande en acides aminés dans les filières volailles et porcs a en effet été particulièrement marquée par : la reprise d'un épisode de grippe aviaire ; et la restructuration de la filière porcine européenne en lien avec la progression du cheptel chinois menant à une réduction des cheptels partout en Europe.

"L'accord trouvé avec notre actionnaire de référence le fonds SPI de Bpifrance et nos partenaires bancaires nous donne la confiance et les moyens nécessaires pour accélérer notre transformation, notamment via des investissements, nous permettant d'élargir notre portefeuille produits vers des ingrédients de spécialités décarbonés à plus forte valeur ajoutée. Nos fondamentaux, reposant sur la naturalité et l'innovation, restent intacts", déclare Benjamin Gonzalez, Président et Fondateur de METabolic Explorer.