Metabolic Explorer : les tensions de trésorerie persistent

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Metabolic Explorer s'établit à 69,1 millions d'euros (129,3 ME au 1er semestre 2022).

Au 30 juin, l'Ebitda de Metex ressort à -9,7 ME (-7,4 ME à la fin du 1er semestre 2022). Le résultat opérationnel courant s'élève à -15,2 ME (-12,7 ME à fin juin 2022).

Le résultat net du Groupe de Metabolic Explorer ressort à -16,9 ME (-18,4 ME au 1er semestre 2022).

Au 30 juin, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 95,1 ME (103,7 ME au 31 décembre 2022). La trésorerie brute consolidée est de 47,9 ME (13,5 ME au 31 décembre 2022). L'endettement du Groupe s'élève à 116,3 ME (dont 18,1 ME à moins d'un an) contre 52,1 ME au 31 décembre 2022. Il intègre un montant de 62,3 ME lié aux opérations de financement réalisées au cours du 1er trimestre 2023. La trésorerie nette d'endettement ressort à -68,4 ME (-38,6 ME au 31 décembre 2022).

Compte tenu du niveau d'activité, de la pression concurrentielle et du coût des intrants, une tension persiste au niveau de la trésorerie du Groupe en dépit des opérations de financement. Metex anticipe que cette tension va se poursuivre dans les trimestres à venir et travaille avec ses partenaires à la recherche de nouveaux leviers afin de restaurer sa rentabilité et assurer son financement.