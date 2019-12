METabolic EXplorer : le titre flambe après le partenariat avec DSM

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, METabolic EXplorer s'envole de près de 30% à 1,43 euro en matinée à Paris. Plus de 700.000 pièces ont déjà changé de mains soit environ 3% du capital, contre une moyenne quotidienne d'environ 31.000 tires sur les trois derniers mois.

Le groupe est porté par l'annonce de la signature d'un accord stratégique entre sa filiale METEX Noovista et la société DSM, acteur majeur de l'industrie des soins personnels, pour la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) sur le marché de la cosmétique. Les propriétés du PDO lui permettent d'être utilisé en substitution de certains conservateurs pétrochimiques controversés. Il sera lancé sur le marché fin 2020 sous la marque Tilamar PDO with Noovista et sera le premier produit issu d'une technologie Metex disponible pour les industriels de la cosmétique.

Metabolic Explorer estime que cet accord sécurise la montée en puissance et l'atteinte des objectifs commerciaux et financiers de sa filiale.

Suite à cette annonce, Kepler Cheuvreux a rehaussé de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur la valeur en visant 1,8 euro. Portzamparc évoque pour sa part une très bonne nouvelle et reste à l''achat' avec un objectif de 3 euros.