METabolic EXplorer : Le résultat opérationnel s'établit à 74,5 ME

A fin décembre 2021, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 169,7 ME, en phase avec la prévision d'atterrissage communiquée précédemment. Ce niveau d'activité a été porté à la fois par le dynamisme des activités de METEX NØØVISTAGO (168,3 ME de chiffre d'affaires entre le 1er mai et le 31 décembre 2021) et par le démarrage progressif de METEX NØØVISTA (1,3 ME de chiffre d'affaires).

Dans le prolongement de l'opération d'acquisition de METEX NØØVISTAGO finalisée le 30 avril 2021, le Groupe a bénéficié d'une orientation favorable du prix des acides aminés, particulièrement sur la fin d'année.

Le Groupe a également bénéficié du succès de la mise en service de l'unité de production METEX NØØVISTA et de la commercialisation du PDO (1,3 Propanediol) et de l'AB (acide butyrique). Les premières livraisons ont ainsi été effectuées auprès des clients tels que COVESTRO et VAUDE pour la production de semelles de chaussures de sport et DSM pour des applications cosmétiques.

Sur une base proforma d'une consolidation de METEX NØØVISTAGO à compter du 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires annuel pro forma du Groupe METEX aurait été de 270 ME.

Sur l'exercice 2021, le Groupe a dû faire face à des évènements industriels qui ont pondéré sa performance sur l'exercice :

La rupture d'une cuve d'acide Chlorhydrique à l'origine d'un arrêt de la production de 3 semaines générant un impact négatif de 20 ME sur les ventes de l'exercice et de 8 ME sur l'EBITDA.

L'entartage accéléré d'échangeur de chaleur à Carling Saint-Avold générant un impact négatif de 2 ME sur les ventes de l'exercice et voisin de 1 ME sur l'EBITDA.

Ces deux incidents ont été parfaitement gérés, autorisant le redémarrage des unités de production en toute sécurité pour METEX NØØVISTAGO et en ligne avec le programme de ramp-up industriel de METEX NØØVISTA.

Le Groupe a par ailleurs fait face à une hausse du prix des matières premières intégrant notamment une augmentation marquée et régulière des coûts de l'énergie et du sucre au cours du dernier trimestre 2021, ces deux postes représentant la majorité des coûts d'achat du Groupe sur l'exercice.

Dans ce contexte, l'EBITDA s'est établi à -6,7 ME, contre -8,6 ME réalisé en 2020. Il intègre également des produits et des charges non récurrents dont une reprise de provision d'un montant de 2,3 ME correspondant au jugement de cassation rendu en faveur de METEX sur le litige en Malaisie.

Le résultat opérationnel s'établit à 74,5 ME en 2021 enregistrant un écart d'acquisition (badwill) de 89 ME lié à l'acquisition de METEX NØØVISTAGO au 1er semestre 2021.

Le résultat net intègre la constatation d'un impôt différé actif pour un montant de 8,5 ME. Il s'élève à 82 ME.

La trésorerie brute consolidée, normes IFRS, ressort à 27,4 ME contre 18,2 ME au 31 décembre 2020. Elle intègre notamment un produit brut de 25,1 ME correspondant à l'apport en numéraire de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant total de 56,6 ME réalisée en juillet, dont 31,5 ME ont été libérés par compensation de créance par la Bpifrance. Cette opération a permis au fonds SPI, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, de devenir l'actionnaire de référence de METEX à hauteur de 25,9% du capital.

La trésorerie brute consolidée intègre également le produit brut de l'émission de BSA, soit 2,8 ME contribuant au financement de l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØV. Le Groupe détient également 15,6 ME de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS.

La situation financière du Groupe fait ressortir une trésorerie nette d'endettement de 14,9 ME au 31 décembre 2021, avec des capitaux propres du Groupe qui s'établissent à 154,8 ME.

Perspectives 2022

Point de situation sur le conflit armé russo-ukrainien :

Le Groupe indique ne pas avoir d'exposition commerciale ou industrielle directe liée au conflit armé, la zone représentant pour le Groupe moins de 1% du chiffre d'affaires total. Il doit faire face en revanche à l'augmentation du prix de certains de ses intrants liée à ce conflit, notamment les ressources énergétiques. A l'inverse, l'augmentation du prix des matières premières utilisées en nutrition animale (soja, céréales) renforce l'intérêt des clients de la filière Elevage pour les acides aminés, qui leur permettent d'optimiser la composition des aliments. L'impact sur la performance financière du Groupe est à ce jour difficile à évaluer, le contexte économique étant particulièrement fluctuant.

Accélération du développement d'une offre de solutions innovantes

Ces développements renforceront à terme l'offre commerciale de METEX NØØVISTAGO. Ils s'inscrivent dans la logique de développement de solutions fonctionnelles et innovantes en faveur de la santé et du bien-être de l'animal, la réduction de l'utilisation de protéines de soja dans la fabrication d'aliments pour animaux et la baisse de l'empreinte carbone de la production de viande.

Le plan de transformation du site d'Amiens, affiné par des premières études d'ingénierie menées depuis l'acquisition, permettra au Groupe de disposer de nouvelles capacités de production d'acides aminés et autres produits de spécialités issus de la plateforme ALTANØØV.

Pour rappel, ce plan a été estimé par la société à 70 ME sur 4 ans et sera financé, pour partie par la subvention du plan France relance de 9,6 ME, pour partie par le produit net du placement privé réalisé en juillet 2021, pour partie par l'autofinancement de METEX NØØVISTAGO et pour partie par le recours à l'endettement bancaire.

Guidance 2022

Pour 2022, le Groupe réitère son ambition d'une croissance forte de son chiffre d'affaires portée par l'intégration de METEX NØØVISTAGO sur 12 mois, par la poursuite de l'évolution favorable des prix de vente des acides aminés, par l'élargissement de la gamme des acides aminés de spécialité produit à Amiens, notamment l'Arginine, et par le 'ramp-up' de l'usine de METEX NØØVISTA à Carling. Celui-ci devrait s'établir à 350 ME sur l'année.

Face au contexte inflationniste, en termes de rentabilité opérationnelle, METEX confirme son objectif d'atteindre un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires proche de 8% en 2022, avec toujours la perspective d'atteindre à moyen terme un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires supérieur à 14%.

Prochains rendez-vous :

05 mai 2022 - chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

18 mai 2022 - Capital Market Day.