METabolic Explorer : le fonds SPI devient actionnaire de référence de METEX

(Boursier.com) — Après le succès de la création de Metex Nøøvista et de ses premières capacités de production industrielles en Moselle, initié dès 2018, le fonds SPI devient l'actionnaire de référence de METabolic EXplorer. Apportant le produit de la cession de ses titres de Nøøvista (31,5 ME) et une souscription complémentaire de 15 ME, le fonds SPI contribue ainsi à hauteur de 46,5 ME à la levée de fonds de 56,6 ME réalisée le 8 juillet par Metex.

L'opération permettra notamment d'accompagner l'évolution du site de production d'acides aminés par fermentation d'Amiens, d'une capacité actuelle de plus de 100.000 t/an, récemment acheté au groupe japonais Ajinomoto pour en faire un site de référence des biotechnologies industrielles en Europe.

Avec deux usines complémentaires en exploitation en France, une plateforme Altanøøv de R&D performante et des produits susceptibles de transformer durablement deux marchés en pleine croissance, la nutrition animale et les cosmétiques, le groupe Metex renforce ses fonds propres et sa trésorerie à hauteur de 25 ME et dispose désormais de solides bases pour mener une stratégie de croissance durable et profitable.

A l'issue de l'opération, Metex dispose d'un actionnariat solide et stable et des moyens nécessaires à la concrétisation de sa trajectoire industrielle. Metex et SPI réaffirment ainsi la contribution décisive des biotechnologies industrielles à la construction d'une industrie ancrée dans les territoires, respectueuse de l'environnement et offrant des alternatives aux productions pétro-sourcées.

Pour le fonds SPI qui devient actionnaire de référence de Metex, cet investissement porte une cohérence stratégique exemplaire alliant innovation et industrialisation tout en représentant l'opportunité d'ancrer en France une production d'acides aminés unique en Europe. Cet investissement s'accompagne de nombreuses autres externalités positives, notamment environnementales, en évitant des importations extra-européennes de soja ou d'acides aminés. Il s'inscrit également dans une logique forte de filière et d'économie circulaire par la valorisation de co-produits agricoles locaux et le développement de produits naturels et traçables aux consommateurs, tant pour l'alimentation animale que la cosmétique.