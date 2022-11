METabolic Explorer : le chiffre d'affaires recule de 7% sur 9 mois

(Boursier.com) — METabolic Explorer a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 54,8 ME à comparer aux 60,7 ME réalisés sur la même période en 2021. En cumul, le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois s'établit à 184 ME, en recul de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent à périmètre constant alors que les volumes vendus ont baissé de 27% sur la même période.

Le groupe explique que cette évolution s'inscrit dans un contexte sans précédent de fort ralentissement de la demande en nutrition animale affectée par la persistance de la grippe aviaire, par l'accélération de la restructuration de la filière porc et par un niveau élevé des stocks clients. A cette pression sur les volumes vendus, s'ajoute le contexte inflationniste des matières premières et de l'énergie, avec un impact important sur les coûts de revient du groupe et ceux de ses clients.

Dans ce contexte, METabolic Explorer a mis en oeuvre des mesures temporaires visant à adapter son outil de production d'Amiens et privilégier la vente de ses stocks, lui permettant de répondre à la demande de ses clients tout en reconstituant sa trésorerie et en protégeant ses résultats. METabolic Explorer a engagé une démarche volontaire de revalorisation de ses tarifs de vente sur l'ensemble de son portefeuille de produits et estime que cette révision de la grille tarifaire est justifiée par les bénéfices d'une offre locale bas carbone parfaitement alignée avec les objectifs européens de réduction des émissions carbone de la filière animale.