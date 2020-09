Metabolic Explorer : lancement commercial

(Boursier.com) — METabolic EXplorer annonce aujourd'hui, dans le cadre de l'alliance stratégique entre sa filiale METEX NØØVISTA et Royal DSM, le lancement commercial du TILAMAR PDO with NØØVISTATM sur le marché de la cosmétique.

A l'approche du démarrage de l'unité de production de PDO (1,3 Propanediol) et d'AB (acide Butyrique) à Carling St-Avold en Moselle, attendu sur le deuxième trimestre 2021, DSM, l'un des principaux fournisseurs d'ingrédients et de solutions innovantes pour le marché cosmétique, des produits d'entretien et de la parfumerie fine, a dévoilé auprès de ses clients internationaux le seul PDO biosourcé, non-OGM et produit en Europe issu d'une technologie développée par METEX.

S'appuyant sur ses forces de développement applicatif et sa capacité d'innovation, DSM a présenté, lors d'un webinaire de lancement, les bénéfices du TILAMAR PDO with NØØVISTATM dans différentes applications cosmétiques.

Cette campagne commerciale met aussi en valeur l'impact sociétal de l'unité de production opérée par METEX NØØVISTA. L'unité située sur la plateforme CHEMESIS de Carling-St Avold en Moselle, produira le TILAMAR PDO with NØØVISTA TM à partir de matière premières renouvelables issues de l'agro-industrie locale et emploiera 50 personnes au coeur d'un territoire en reconversion industrielle. Cette unité démontre que les technologies de METEX, qui permettent de réconcilier industrie et écologie, deux piliers du plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par le Premier ministre, répondent de façon concrète aux grands enjeux actuels.