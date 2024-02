METabolic Explorer : la forte baisse de chiffre d'affaires impacte la trésorerie

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de METabolic EXplorer (METEX), au 4è trimestre de l'exercice 2023, ressort à 32,5 millions d'euros (42,6 ME un an plus tôt).

Ce trimestre porte le chiffre d'affaires annuel à 132,4 ME, en forte baisse par rapport aux 226,5 ME de 2022.

Cette évolution des ventes a mécaniquement pesé sur la trésorerie brute consolidée qui s'élève à 18,9 ME au 31 décembre 2023 (47,9 ME à fin juin 2023). Compte tenu de ces tensions de trésorerie, des efforts ont été mis en oeuvre pour accroître le contrôle en matière de consommation de trésorerie. Ces initiatives visent à permettre à METEX d'assurer son besoin sur le 1er semestre 2024.

"Les prochaines semaines seront décisives pour le Groupe qui fait face au défi de restaurer sa rentabilité et assurer son financement à court et moyen termes", indique le management.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mobiliser les pouvoirs publics et parties prenantes à l'échelle du territoire afin de rétablir les mécanismes d'une concurrence saine sur les marchés européens. Dans le cadre de sa recherche de financement, METEX a également engagé des discussions avancées avec plusieurs potentiels partenaires industriels.

Le Groupe rappelle qu'il est positionné au coeur des enjeux en matière de souveraineté alimentaire, de traçabilité des aliments et de décarbonation de l'économie. Il bénéficie à cet égard du soutien de nombreux acteurs de l'aval ; en particulier ceux de l'industrie du secteur de la nutrition animale et ceux des filières avicoles et porcines françaises.