METabolic EXplorer : financement non dilutif

(Boursier.com) — METabolic EXplorer grimpe de près de 2% à 5,35 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la signature à travers sa filiale NØØVISTAGO (Amiens) d'un mandat d'arrangement et d'un 'term sheet' pour un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 ME (70 ME crédit d'investissement MT + 30 ME revolving) qui devrait intervenir d'ici le 13 mai 2022.

Cette opération vise à contribuer au financement du plan évalué à 70 ME sur 4 ans (i/ nouvelle unité de production Acide Glycolique, ii/ unité phase II de production PDO/Acide Butyrique et iii/ augmentations capacitaires acides aminés de spécialité tels Valine/Tryptophane notamment) et des besoins généraux du groupe...

"Comme attendu, le groupe a recours à un financement non dilutif afin d'assurer le capex de transformation du plan ambitionné" commente Portzamparc qui souligne que ce dernier devrait donc bien être financé pour partie par l'augmentation de capital réalisée mi-2021, pour partie par l'autofinancement de METEX NØØVISTAGO et pour partie par recours à l'endettement bancaire (50% selon la société)". Verdict : "acheter en visant un cours de 10,50 euros".