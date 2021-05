METabolic EXplorer fait le point sur sa situation financière

(Boursier.com) — METabolic Explorer disposait au 31 mars 2021 d'une trésorerie brute consolidée, (normes IFRS) de 19,5 ME contre 18,2 MEUR au 31 décembre 2020. Cette trésorerie brute consolidée à fin mars intègre notamment :

- un montant de 1,9 ME relatif à la créance Crédit Impôt Recherche (CIR) de METabolic EXplorer au titre de l'année 2019 ;

- l'encaissement d'un 1er versement de 2,1 ME (sur un total de 9,6 ME) correspondant à une subvention accordée par l'Etat à METEX dans le cadre du plan de relance pour accompagner l'industrialisation de l'Acide Glycolique (AG) en France ;

- un montant de 2,7 ME consécutif à l'exercice des BSA (Bons de souscription d'actions) de METEX qui avaient été attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en février 2020 ;

- un montant de 0,6 ME correspondant au solde du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 ;

- l'encaissement par METEX NOOVISTA d'un prêt (Prêt Innov+) d'un montant de 5 ME octroyé par la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne ;

- des subventions à hauteur de 0,9 ME reçues dans le cadre du plan de financement de la construction de l'unité de production de PDO et d'AB de METEX NOOVISTA ;

- des décaissements à hauteur de 6,5 ME liés à la construction de l'usine METEX NOOVISTA.

Avec l'octroi des différents prêts accordés, l'endettement du groupe, qui était de 14,8 ME au 31 décembre 2020, passe au 31 mars 2021 à 20,1 ME dont 1,2 ME remboursable à moins d'un an. La trésorerie nette d'endettement, normes IFRS, passe ainsi de 3,3 ME au 31 décembre 2020 à -0,7 ME au 31 mars 2021 et la trésorerie nette d'endettement à moins d'un an s'établit à 18,2 ME au 31 mars 2021.

Le groupe rappelle que l'évolution de son modèle d'activité vers une ETI européenne leader de la fermentation industrielle va mécaniquement transformer son profil financier. Les prochaines publications intégreront les nouveaux revenus liés à l'acquisition de METEX NOOVISTAGO (nouvelle dénomination du site d'Amiens) annoncée le lundi 3 mai, consolidée au sein du nouvel ensemble et à la montée en puissance de l'outil industriel de METEX NOOVISTA en Moselle.