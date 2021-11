METabolic Explorer : en nette hausse après les annonces

(Boursier.com) — METabolic Explorer monte de près de 5% sur les 5,50 euros ce mercredi, alors que le groupe affichait à la fin septembre 2021 un chiffre d'affaires de 97,3 ME, dont 60,7 ME réalisé au 3ème trimestre de l'exercice. Celui-ci comprend 60,27 ME issus des ventes de METEX NØØVISTAGO sur le site d'Amiens.

Au 30 septembre 2021, le groupe disposait d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 33,5 ME contre 13,8 ME au 30 juin 2021 et détenait également 16 ME de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS.

Avec l'octroi des différents prêts et autres dettes financières, l'endettement total s'établit à 23,4 ME au 30 septembre 2021 contre 24,3 ME au 30 juin 2021 METabolic Explorer précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 1,9 ME. Par conséquent, au 30 septembre 2021, la trésorerie nette, incluant le montant de l'actif financier précité de 16 ME, s'établit à 26,1 ME contre 5,6 ME au 30 juin 2021 permettant au Groupe de disposer des ressources financières lui permettant de poursuivre sereinement son développement...

Portzamparc parle d'un troisième trimestre "qui représente un bon point de passage vis-à-vis de l'atterrissage annuel... Le redémarrage des livraisons de PDO/AB (unité NØØVISTA à Carling) pour mi-novembre est réitéré". De quoi viser un cours de 7,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.