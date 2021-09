METabolic Explorer : du retard dans la production de l'usine de Carling St-Avold

(Boursier.com) — METabolic EXplorer a fait part d'un problème dans le démarrage de sa nouvelle usine de Carling St-Avold, dont la résolution nécessite une suspension de la production. " METEX NOOVISTA profitera de cet arrêt temporaire pour mettre en oeuvre un plan de stabilisation, en collaboration avec les experts de METEX NOOVISTAGO. Le redémarrage se fera la semaine du 4 octobre pour atteindre un niveau de production stable fin octobre et reprendre les expéditions de produits à partir de mi-novembre 2021 ", explique le groupe.

A ce stade, METabolic Explorer anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 ME. En effet, l'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet au groupe de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021. L'EBITDA devrait légèrement être affecté. Initialement attendu proche de l'équilibre, il devrait s'inscrire en léger recul pour être voisin de -4ME, correspondant au décalage des ventes et aux coûts de maintenance associés au plan de stabilisation de l'usine de Carling.