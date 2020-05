METabolic EXplorer disposait de 18,9 ME de Trésorerie nette fin mars

(Boursier.com) — Au 1er trimestre, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 KE identique à celui du 1er trimestre 2019. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

L'endettement du Groupe au 31 mars 2020 s'établit à 7,4 ME contre 7,7 ME au 31 décembre 2019. La trésorerie nette d'endettement, normes IFRS, s'élève ainsi à 18,9 ME au 31 mars 2020 comparable au 31 décembre 2019. La société dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,4 ME contre 26,6 ME au 31 décembre 2019.

METabolic EXplorer rappelle que, sur ce 1er trimestre 2020, elle a réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant de 7,3 ME prime d'émission incluse auprès d'investisseurs qualifiés. Les fonds levés sont exclusivement destinés à l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM.

Cette trésorerie brute consolidée au 31 mars 2020 intègre un décaissement de 3,8 ME relatifs aux travaux de construction de l'usine METEX NØØVISTA en Moselle.

Le Groupe n'a, à la date du 31 mars, constaté qu'un impact marginal de la crise sanitaire sur sa trésorerie et à ce stade, l'impact de cette crise sur les activités du Groupe et ses perspectives 2020 n'est pas encore quantifié.