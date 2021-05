METabolic EXplorer devient l'ETI Européenne leader de la fermentation industrielle

(Boursier.com) — METabolic EXplorer, spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir acquis auprès d'Ajinomoto Co Inc, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette acquisition fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier et à la signature du contrat ferme d'achat d'actions sans condition suspensive annoncée le 14 avril 2021.

Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) devient METEX NØØVISTAGO

AANE prendra officiellement le nom de METEX NØØVISTAGO dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer.

La naissance d'une ETI Européenne leader de la fermentation industrielle

Le nouvel ensemble METEX intègre, en amont, les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution de METEX NØØVISTA et du futur METEX NØØVISTAGO. Il constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique. Le nouvel ensemble METEX rassemble désormais 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kt sur le site de METEX NØØVISTAGO à Amiens pour les acides aminés, et de 6 kt sur le site de METEX NØØVISTA Carling Saint-Avold pour le PDO (1-3 propanediol) et l'AB (acide butyrique).

Pour accompagner cette transformation, Benjamin GONZALEZ, Fondateur et Président-directeur général de METabolic EXplorer, a été nommé Président de METEX NØØVISTAGO le 28 avril 2021. METabolic EXplorer a également décidé, lors de son Conseil d'Administration qui s'est tenu le 29 avril 2021, de procéder à une évolution de sa gouvernance en nommant David DEMEESTERE Directeur Général Délégué des Opérations Industrielles du Groupe. Jusqu'alors Président d'AANE, David DEMEESTERE prend également la Direction Générale de METEX NØØVISTAGO.

Benjamin Gonzalez, déclare : "La finalisation de cette acquisition est une étape fondamentale dans le développement de METEX. Je suis heureux d'être accompagné par David Demeestere au poste de Directeur Général Délégué des Opérations Industrielles du Groupe. Cette nomination renforce le pilotage des activités industrielles du Groupe et s'inscrit, comme nous le souhaitions, dans la continuité du management du site d'Amiens."

David Demeestere conclut : "Je suis enchanté de participer à ce projet d'entreprise enthousiasmant. Notre ambition commune est, à partir du savoir-faire industriel des équipes en place et des technologies prometteuses de METEX, de bâtir un leader incontournable dans le domaine des ingrédients fonctionnels de spécialité".

Prochains rendez-vous financiers :

4 mai avec le CA 1er trimestre 2021

28 juin avec l'Assemblée Générale mixte.