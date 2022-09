Metabolic Explorer : de l'eau dans le gaz ?

(Boursier.com) — Metabolic Explorer retombe de plus de 6%, de retour sur les 2 euros ce lundi, alors que selon un article du "Courrier Picard", l'usine amiénoise METEX NOOVISTAGO (ex-AANE) est contrainte au chômage partiel depuis vendredi dernier et pour une durée indéterminée... "Le groupe qui subit de plein fouet la flambée du prix de l'énergie (principalement en gaz (et pour lequel il ne dispose d'aucun mécanisme de couverture) n'a d'autre choix que d'en réduire sa consommation" selon Portzamparc... "La visibilité très réduite à court terme nous incite à la prudence sur le dossier" poursuit l'analyste.

Sur la période du 1er avril au 30 juin, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 62,2 ME, soit un total de 129,2 ME sur l'ensemble du 1er semestre 2022. Sur le marché de la nutrition animale, les ventes devraient repartir en légère hausse au cours du 2nd semestre 2022, avec notamment un retour progressif du nombre d'animaux dans les élevages avicoles, et la normalisation en cours des prix des céréales par rapport au prix du soja, évolution qui favorise l'utilisation des acides aminés pour l'alimentation des animaux, estimait dernièrement la direction...