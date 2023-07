Metabolic Explorer chute à moins de 1 euro

(Boursier.com) — Metabolic Explorer chute de 16% de retour sous la barre de 1 euro ce vendredi. Au 1er semestre, l'activité du Groupe a continué de s'inscrire dans un contexte économique difficile pesant sur les ventes... A la fin juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 68,5 millions d'euros (129,2 ME à période comparable), avec une érosion des ventes de commodités mais une amélioration du mix produits, les spécialités contribuant à 67% des ventes du Groupe (39% à fin juin 2022).

L'environnement macroéconomique défavorable et la pression concurrentielle sur les commodités renforcent la stratégie de repositionnement de la société vers les spécialités et vers l'élargissement du mix produits pour d'autres applications que la nutrition animale. Dans cette optique, en complément de l'industrialisation de ses technologies, des discussions, dont certaines bien avancées, sont d'ores et déjà en cours avec plusieurs acteurs industriels pour la fabrication sous contrat de produits de spécialités, pour des applications en cosmétique, en nutrition humaine ou animale et de chimie de spécialités.

Perspectives affichées

Bien que les nombreux plans d'action engagés commencent à produire des effets, le retard pris sur les ventes de commodités au cours du 1er semestre ne devrait pas permettre au Groupe d'atteindre les performances initialement visées sur l'exercice 2023, à la fois en termes de chiffre d'affaires et d'Ebitda...

"Dans le prolongement du T1, le T2 reste pénalisé par le ralentissement conjoncturel de la demande en nutrition animale, auquel s'ajoute une forte pression sur les prix de la Lysine" commente Portzamparc qui poursuit : "Si le contexte incite toujours à la prudence, nous accueillons positivement la volonté d'accélérer le repositionnement en spécialités... A ce titre, la réflexion stratégique autour d'une offre de production à façon nous semble particulièrement pertinente et permettrait à METEX de diversifier son mix produits à moyen-terme".