METabolic Explorer : chiffre d'affaires contrasté au premier trimestre

(Boursier.com) — METabolic Explorer a généré un chiffre d'affaires de 32,2 ME au premier trimestre 2023, dont 19,9 ME en provenance des ventes de produits de spécialités et 12,3 ME issus des ventes de commodités.

Le groupe explique que ce niveau de chiffre d'affaires s'inscrit dans le prolongement des mesures d'aménagement de la production mises en oeuvre sur la fin de l'exercice 2022. Ces mesures caractérisées par la mise à l'arrêt temporaire de l'unité de production d'Amiens, avant son redémarrage progressif opéré en janvier, ont permis l'écoulement des stocks disponibles en même temps que la redéfinition des priorités commerciales sur les prochains trimestres.

METabolic Explorer ajoute que les ventes d'acides aminés de commodités demeurent faibles tandis que les ventes de spécialités ont bien résisté avec une progression en volume et en valeur par rapport au quatrième trimestre 2022.

En comparaison des ventes du quatrième trimestre 2022, l'activité spécialités progresse de 3 ME avec des volumes en hausse de +16%, en lien avec un taux d'incorporation des acides amidés en progression sur les filières volaille et porc et un intérêt toujours soutenu pour le PDO, avec notamment une hausse de la demande en cosmétique et une reprise de la demande en chimie de spécialités. Sur ce 1er trimestre d'activité, les ventes de spécialités représentent 62% des ventes du Groupe.

Sur la même période, le chiffre d'affaires lié aux commodités ressort en baisse de 13 ME comparé au quatrième trimestre 2022, soit une baisse de 50% des volumes vendus. Sur ce segment, l'activité de METabolic Explorer a été impactée par une pression sur les prix de lysine dus à des stocks mondiaux importants et une reprise économique chinoise retardée.

METabolic Explorer annonce cependant que la baisse du coût de l'énergie commence à se répercuter sur le coût des matières premières nécessaires à la fabrication des acides aminés et du PDO (ammoniac, sulfate d'ammonium, glycérine...).