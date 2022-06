Metabolic Explorer : carnage boursier

(Boursier.com) — Metabolic Explorer s'effondre de plus de 45% à 2,24 euros au lendemain d'un gros avertissement sur résultats. Evoquant l'environnement inflationniste actuel, une situation sanitaire dégradée et une forte incertitude, l'entreprise de chimie biologique a suspendu sa guidance 2022 communiquée précédemment, à savoir un chiffre d'affaires de 350 ME avec 8% de marge d'EBITDA. Elle anticipe désormais une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son Ebitda, le menant à envisager un Ebitda négatif.

"A ce stade, le Groupe n'a pas intégré dans ses prévisions d'éventuelles aides gouvernementales, notamment celles du plan de résilience d'aideaux entreprises grandes consommatrices d'électricité et de gaz. De plus amples informations seront transmises au marché à l'occasion de la publication des résultats du 1er semestre 2022".

Prenant acte de ces annonces, Portzamparc dégrade le titre d''acheter' à 'conserver' et sort ce dernier de sa liste 'Convictions'. La visibilité est désormais faible, les raisons du profit warning étant exogènes et amenés à perdurer au-delà de 2022, souligne le broker.