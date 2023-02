METabolic Explorer : Bpifrance Investissement au-dessus de 30%

(Boursier.com) — METabolic Explorer a finalisé les opérations de financement du déploiement de son plan stratégique 2023-2024.

A savoir l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société d'un montant de 7.999.998,85 euros, prime d'émission incluse.

L'émission d'obligations simples au profit du fonds SPI - Sociétés de Projets Industriels géré par Bpifrance Investissement, actionnaire de référence de la société pour un montant en principal de 12 MEUR.

La mise à disposition de METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires et Bpifrance d'un prêt garanti par l'Etat (PGE " résilience ") d'un montant total en principal de 33,9 MEUR. La mise à disposition de METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires d'un nouveau prêt moyen terme d'un montant en principal d'environ 15,5 MEUR. La mise à disposition par Bpifrance de deux prêts d'un montant respectif en principal de 2 MEUR au bénéfice de la Société et de 1,5 MEUR au bénéfice de METEX NØØVISTAGO. Le report de 36 mois à compter du 6 octobre 2022 de toutes les échéances d'amortissement en capital des prêts souscrits au niveau de la Société et de METEX NØØVISTA ; et l'apurement des tirages du crédit renouvelable, d'un montant cumulé en principal de 22 MEUR, consenti à METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires.

La société a également mandaté un prestataire afin de trouver les financements complémentaires du plan d'affaires à mettre en place d'ici janvier 2025 à hauteur de 30 MEUR maximum.

À la suite de l'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital, la participation de Bpifrance Investissement est passée de 25,92 % à 30,10 % du capital de la société, étant rappelé que Bpifrance Investissement, agissant notamment pour le compte de SPI et SPI-BEI, a obtenu de l'Autorité des marchés financiers, le 10 janvier dernier, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.