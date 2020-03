METabolic EXplorer : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — METabolic EXplorer grimpe de près de 9% à 1,55 euro, alors que la cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels a annoncé la signature d'un accord entre sa filiale METEX NØØVISTA et la société ALINOVA pour la commercialisation en France de l'Acide Butyrique (AB) d'origine naturelle sur le marché de la nutrition animale.

Un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie commerciale du groupe et structure la mise sur le marché de la nutrition animale du 2ème ingrédient qui sera produit dans l'usine de la filiale METEX NØØVISTA

Pour rappel, l'ambition de METEX est de devenir un leader industriel pour la production et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels par fermentation et répondre à la demande de naturalité des consommateurs sur les marchés de la cosmétique, de la nutrition animale et humaine.

Suite à l'accord avec DSM concernant la commercialisation du PDO sur le marché cosmétique, METEX poursuit ses avancées avec la commercialisation de son deuxième produit, l'acide butyrique naturel, au travers de sa filiale METEX NØØVISTA. L'acide butyrique et ses dérivés sont des ingrédients multifonctionnels avec des bénéfices démontrés et reconnus pour la croissance et la santé de l'animal. Ils agissent sur les fonctions intestinales de l'animal en améliorant l'assimilation des nutriments et en renforçant les défenses des cellules épithéliales...

Portzamparc parle de "très bonne nouvelle pour le groupe... Après l'alliance stratégique récente avec DSM pour la sécurisation des ventes du PDO, METEX sécurise les ventes du 2e ingrédient qui sera produit sur le site de Carling St-Avold (pour rappel, 5kt PDO/1kt AB avec une finalisation et mise en exploitation d'ici fin 2020)". Verdict : "Acheter en visant un cours de 2,95 euros".