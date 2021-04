METabolic EXplorer : bien reçu !

(Boursier.com) — METabolic Explorer monte de 2,7% ce jeudi à 5,35 euros, alors que le groupe a signé un contrat d'acquisition avec Ajinomoto, en vue de l'achat de 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier, et à l'obtention d'un avis favorable unanime par les instances représentatives du personnel à la fois de METEX et d'AANE.

METEX précise que les termes de cet accord d'acquisition reprennent exactement les éléments communiqués lors de l'entrée en négociations exclusives. L'acquisition de 100% des titres d'AANE, d'un montant total de 15 ME, serait payée par METEX sur ses fonds propres en deux temps : 8 ME au closing de l'acquisition, et 7 ME dans les 6 mois suivant le closing.

"Première étape concluante pour METEX qui envisage un closing dans les prochaines semaines" commente Portzamparc qui souligne qu'à moyen terme, le management ambitionne toujours un CA de plus de 250 ME avec une marge d'EBITDA supérieure à 7% grâce au 'ramp-up' de ses propres ingrédients fonctionnels qui amélioreront le mix-produit... "Surtout, la reprise d'AANE crédibilise selon nous l'industrialisation d'une technologie par an avec un niveau limité de Capex (en commençant par l'acide glycolique dès 2022)" conclut l'analyste qui vise un cours de 7,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.