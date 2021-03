Metabolic Explorer : Benjamin Gonzalez précise ses positions

Metabolic Explorer : Benjamin Gonzalez précise ses positions









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 mars à l'AMF, Benjamin Gonzalez (PDG de Metabolic Explorer) a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 26 janvier, le seuil de 5% du capital de la société Metabolic Explorer. Il détenait, à cette date, 1.460.799 actions Metabolic Explorer représentant 2.642.798 droits de vote, soit 5,17% du capital et 8,86% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions gratuites Metabolic Explorer à son profit.

Par ailleurs, Benjamin Gonzalez a précisé détenir, à cette date et à ce jour, au titre du règlement général, 239.600 options de souscription d'actions dont :

- 25% sont exerçables depuis le 1er janvier 2019,

- 25% sont exerçables depuis le 1er janvier 2020 et

- 50% sont exerçables depuis le 1er janvier 2021.

L'intégralité de ces options sont exerçables jusqu'au 10 février 2027, chaque option permettant de souscrire à une action nouvelle Metabolic Explorer au prix unitaire de 2,39 euros.

Par le même courrier, Benjamin Gonzalez a déclaré détenir, au 22 mars 2021, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la SC Bean qu'il contrôle, 1.539.598 actions Metabolic Explorer représentant 2.721 597 droits de vote, soit 5,13% du capital et 8,63% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit :

- Benjamin Gonzalez : 1.460.799 actions soit, 4,87% du capital et 8,38% des DDV

- SC Bean : 78.799 actions soit, 0,26% du capital et 0,25% des DDV

- Total Benjamin Gonzalez : 1.539.598 actions soit, 5,13% du capital et 8,63% des DDV.