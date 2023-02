METabolic Explorer : beau succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — METabolic Explorer annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant, prime d'émission incluse, de 8 millions d'euros. La période de souscription s'est déroulée du 13 au 17 février (inclus).

Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève précisément à 7.999.998,85 euros, prime d'émission incluse. Elle se traduit par l'émission de 7.079.645 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,13 euro, dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,03 euro de prime d'émission.

A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 11.974.511,69 euros, soit un taux de souscription de 149,7% par rapport à l'offre initiale.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des Actions Nouvelles sont prévus pour le 24 février. Ces actions porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0004177046.