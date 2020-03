METabolic EXplorer adapte son activité à l'épidémie de Coronavirus

METabolic EXplorer adapte son activité à l'épidémie de Coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — METabolic EXplorer (METEX) informe ses actionnaires des mesures mises en place afin de protéger ses personnels tout en limitant au maximum l'impact de la crise sanitaire sur son développement.

Suite aux dernières annonces du gouvernement et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans le pays, METEX a pris la décision de réduire temporairement l'activité au seul maintien de ses actifs stratégiques matériels et immatériels.

Le mode télétravail a été mis en place pour assurer les fonctions tertiaires de l'entreprise et le support nécessaire à sa filiale METEX Noovista. L'objectif est de limiter les effets de la crise sanitaire sur le planning de construction de l'unité de production de PDO et d'AB sur le site de Carling Saint-Avold en Moselle et sur la trésorerie du groupe.