METabolic EXplorer : AANE, c'est signé

(Boursier.com) — METabolic Explorer a signé un contrat d'acquisition avec Ajinomoto, en vue de l'achat de 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier, et à l'obtention d'un avis favorable unanime par les instances représentatives du personnel à la fois de METEX et d'AANE.

METEX précise que les termes de cet accord d'acquisition reprennent exactement les éléments communiqués lors de l'entrée en négociations exclusives. L'acquisition de 100% des titres d'AANE, d'un montant total de 15 ME, serait payée par METEX sur ses fonds propres en deux temps : 8 ME au closing de l'acquisition, et 7 ME dans les 6 mois suivant le closing.