METabolic Explorer a terminé 2020 avec une trésorerie brute de 18,2 ME

(Boursier.com) — METabolic Explorer n'a réalisé que 50 KE de chiffre d'affaires en 2020 et disposait en fin d'année d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 18,2 ME contre 19,9 ME au 30 septembre 2020.

Le versement d'un montant de 1,9 ME relatif à sa créance Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre de l'année 2019 qui était attendu sur le 4ème trimestre 2020 a été versé en janvier 2021.

Les décaissements enregistrés sur le 4ème trimestre 2020 concernent principalement les travaux de construction de l'usine METEX NOOVISTA dont le démarrage de la production est prévu au 2ème trimestre 2021.