METabolic EXplorer : à quel prix ?

(Boursier.com) — La société de chimie biologique METabolic EXplorer est stable à 1,87 euro après avoir réalisé au 2e trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 12,5 kE. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 25 kE conformément aux anticipations.

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme technologique, le Groupe précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité ou de la valeur de la société.

15,6 ME de trésorerie nette

Au 30 juin 2020, METabolic EXplorer dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 25,5 millions d'euros (26,6 ME au 31 décembre 2019). METabolic EXplorer rappelle que, sur le 1er trimestre 2020, elle a réalisé avec succès une augmentation de capital auprès d'investisseurs qualifiés, d'un montant de 7,3 ME prime d'émission incluse.

METabolic EXplorer précise que sa trésorerie brute consolidée au 30 juin, intègre notamment un montant de 2,5 ME encaissé suite à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un total de 6,2 ME sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Le solde de cet emprunt sera versé dans les prochaines semaines.

L'endettement du Groupe au 30 juin 2020 s'établit à 9,9 ME (7,7 ME au 31 décembre 2019). Cette augmentation s'explique notamment par l'encaissement d'un premier montant d'emprunt de 2,5 ME lié à l'obtention du PGE. Au 30 juin 2020, la trésorerie nette d'endettement du Groupe s'établissait ainsi à 15,6 ME.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" pour la société "qui continue d'opérer la construction de l'usine de production de PDO/AB. La position de trésorerie reste maîtrisée afin de soutenir la continuité des activités". De quoi viser un cours de 3 euros en restant à l'achat...