METabolic EXplorer : 9,7 ME de pertes en 2020

(Boursier.com) — Pour 2020, METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d'affaires non significatif de 50 kE. Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa plateforme technologique Altanøøv, METabolic EXplorer explique que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 31 décembre 2020, le niveau de charges opérationnelles du Groupe s'établit à 12,5 millions d'euros (10,4 ME à fin 2019). Cet accroissement s'explique par une augmentation des frais de R&D liés notamment aux développements conduits pour l'obtention des lots d'acide glycolique (AG) au stade du démonstrateur industriel ainsi que par l'augmentation des charges opérationnelles de sa filiale Metex Nøøvista qui a poursuivi le recrutement de ses équipes en vue du démarrage de l'unité. Les charges opérationnelles de Metex Nøøvista s'établissent ainsi à 1,5 ME pour l'exercice 2020 (0,7 ME pour l'exercice 2019). Les autres charges opérationnelles d'un montant de 525 kE correspondent à différents frais engagés sur l'exercice 2020 dans le cadre du projet d'acquisition de la société AANE (Ajinomoto Animal Nutrition Europe).

Au 31 décembre 2020 et conformément à nos anticipations, le résultat net global de la société ressort ainsi à -9,7 ME (-8,4 ME à fin 2019).

Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 18,2 ME (26,6 ME au 31 décembre 2019). L'endettement au 31 décembre 2020 s'établit à 14,8 ME (7,7 ME au 31 décembre 2019), compte tenu des nouveaux emprunts souscrits sur l'année. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève au 31 décembre 2020 à 3,3 ME (18,9 ME au 31 décembre 2019). La part exigible à moins d'un an de l'endettement consolidé s'élève à 1,1 ME.

Le Groupe précise par ailleurs que le versement d'un montant de 1,9 ME relatif à sa créance Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre de l'année 2019, qui était attendu sur le 4e trimestre 2020, a finalement été versé en janvier 2021.

Perspectives

La structure financière de METabolic EXplorer s'est renforcée sur le 1er trimestre 2021. Elle est adaptée aux besoins liés à l'industrialisation accélérée du Groupe. METabolic EXplorer s'estime en ordre de marche pour s'imposer en tant qu'acteur de référence de la chimie verte à l'international.

A l'occasion de cette information financière, METabolic EXplorer revient sur son projet d'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) et précise : Le projet d'acquisition d'AANE a fait l'objet d'un avis favorable du Comité Social et Economique de METEX et il devrait être finalisé au cours des prochaines semaines

Compte tenu du calendrier probable d'intégration d'AANE au sein de METEX, le Groupe a décidé de décaler au 28 juin 2021 la tenue de son Assemblée Générale Mixte.