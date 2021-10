Metabolic Explorer : +5% après les comptes

(Boursier.com) — Metabolic Explorer grimpe de 5% ce vendredi à 5,23 euros, alors qu'au 30 juin le chiffre d'affaires du groupe se montait à 36,57 millions d'euros. Ce niveau d'activité intègre la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'incident industriel qui s'élève à 11,7 ME sur le 2è trimestre. Le groupe estime son impact total sur les ventes de l'exercice à 20 ME, dont 8,3 ME attendu sur le 3ème trimestre 2021.

La marge brute de la période a été négativement impactée à hauteur de 8 ME

Sur le semestre, le coût d'achat des produits vendus intègre 11,2 ME de frais non récurrents pesant sur la marge brute. Sans ces éléments, elle aurait été de 35%. Les autres charges opérationnelles ressortent à 10,8 ME (5,8 ME sous l'effet des frais divers), commerciaux et marketing de Metex Nøøvistago et Metex Nøøvista.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -9,8 ME. En intégrant 3,2 ME de frais de démarrage de Metex Nøøvista à Carling et l'opération d'acquisition de Metex Nøøvistago qui fait ressortir un écart d'acquisition négatif (badwill) de 88 ME, le résultat net global du groupe ressort à 76,6 ME au 1er semestre 2021 (-5 ME sur le 1er semestre 2020).

Une situation financière solide

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'élèvent à 128 ME (48 ME au 31 décembre 2020). Le groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 13,8 ME et détient également 16 ME de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS. Il a également bénéficié d'une subvention de 9,6 ME, dont 2,4 ME ont été versés sur le 1er semestre, pour accompagner le projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France. L'endettement total s'établit à 24,3 ME au 30 juin (14,8 ME à fin décembre 2020 hors Metex Nøøvistago. La part remboursable à moins d'un an s'élève à 3,5 ME. La trésorerie nette, incluant le montant de l'actif financier précité (16 ME), s'établit à 5,6 ME.

Avec l'augmentation de capital par placement privé de 56,6 ME, dont un produit brut en espèces égal à 25,1 ME, le groupe dispose désormais de moyens financiers supplémentaires pour accompagner sa stratégie de développement internationale.

Perspectives affichées

A ce stade, le groupe anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 ME. L'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet à Metabolic Explorer de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021.

L'Ebitda devrait légèrement être affecté. Initialement attendu proche de l'équilibre, il devrait s'inscrire en léger recul près de -4ME, correspondant au décalage des ventes et aux coûts de maintenance associés au plan de stabilisation de l'usine de Carling.

"Des résultats évidemment marqués par le changement de dimension du groupe et qui intègrent de nombreux effets one-off" commente Portzamparc qui comprend que la remontée des prix de la lysine (plus de 2$/kg actuellement) sur le site d'Amiens compense la perte de CA liée à l'arrêt temporaire de production de PDO au T4. "Les objectifs 2021 sont donc réitérés avec un EBITDA S2 qui devrait s'établir autour de +4 ME" conclut l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 7,80 euros.