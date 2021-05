METabolic EXplorer : +5% !

METabolic EXplorer : +5% !









(Boursier.com) — METabolic EXplorer grimpe de plus de 5% ce mardi à 5,50 euros, alors que le groupe spécialisé dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir acquis auprès d'Ajinomoto Co Inc, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette acquisition fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier et à la signature du contrat ferme d'achat d'actions sans condition suspensive annoncée le 14 avril 2021.

"Cette acquisition crédibilise le projet d'industrialisation du groupe d'une nouvelle technologie par an avec un niveau réduit de Capex. La date du closing étant conforme à celle que nous avions envisagée suite à l'annonce, notre scénario reste inchangé à ce stade" commente Portzamparc qui vise un cours de 7,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.