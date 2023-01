Meta : vers un retour de Trump sur Facebook et Instagram ?

(Boursier.com) — Meta se prépare à statuer sur l'opportunité d'autoriser Donald Trump à revenir sur Facebook et Instagram, indique le Financial Times. Une personne au courant des délibérations a déclaré au FT que, bien que la société ait déclaré que la décision serait rendue le 7 janvier, le deuxième anniversaire de l'interdiction de Trump, elle devrait maintenant être annoncée plus tard en janvier. Les personnes connaissant ses opérations ont dit au FT que Meta avait constitué un groupe de travail axé sur la question. Que l'interdiction soit prolongée ou annulée, la décision serait source de division, et elle aura été compliquée par le fait que Trump se présente à nouveau à la présidence, ajoute le Financial Times.