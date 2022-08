Meta : une toute première émission obligataire... de 10 milliards de dollars pour l'ex-Facebook

(Boursier.com) — Meta , ex-Facebook, connu jusqu'alors pour sa discipline financière et son absence d'endettement, se lance sur le marché obligataire avec une émission massive. Bloomberg indique que le groupe a vendu pour 10 milliards de dollars d'obligations dans le cadre d'un deal en quatre tranches. L'agence cite des personnes proches de la question. La plus longue portion de l'offre porte sur une échéance à 40 ans au taux de 1,65% supérieur aux bons du Trésor. L'offre a connu un joli succès selon Bloomberg, la demande excédant les 30 milliards de dollars. Le produit de la vente d'obligations peut être utilisé à des fins telles que des dépenses en capital, des rachats d'actions et des acquisitions ou des investissements, indique Bloomberg, qui juge que la société pourrait être plus susceptible d'utiliser l'argent pour renforcer considérablement ses rachats d'actions, embaucher et retenir des employés talentueux, plutôt que pour augmenter les dépenses en investissements dans le metaverse. Meta a utilisé ses liquidités pour racheter des actions, dont 5,1 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, et disposait de 24,3 milliards de dollars pour des rachats au 30 juin, selon sa publication de résultats la semaine dernière.