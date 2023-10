Meta : une offre payante et sans pub pour Facebook et Instagram ?

(Boursier.com) — Meta évalue un service sur abonnement mensuel qui serait proposé à 14$ par mois (13 euros) pour des versions sans publicités d'Instagram ou Facebook sur mobile dans l'Union européenne, indique le Wall Street Journal. Ainsi, selon ces plans, Meta pourrait proposer à ses utilisateurs d'accepter des publicités personnalisées pour les versions gratuites de ses réseaux sociaux, ou bien un service sur abonnement et sans pub. Meta pourrait facturer environ 10 euros par mois pour un compte Facebook ou instagram sur un ordinateur de bureau, et environ 6 euros additionnels pour chaque compte lié, soit un total de près de 17$ pour Instagram + Facebook. Le WSJ cite à ce sujet des personnes familières de la question. Le prix plus élevé pour un abonnement concernant un compte unique sur appareils mobiles, à près de 13 euros, s'explique par le fait que Meta tiendrait compte des commissions imposées par les magasins d'applications d'Apple et de Google (Alphabet), d'après le WSJ.

Le New York Times avait indiqué en premier que Meta considérait des versions payantes de Facebook et d'Instagram, sans publicités, pour les utilisateurs résidant dans l'Union européenne. Un porte-parole de Meta a quant à lui précisé au Wall Street Journal que le groupe croyait en "des services gratuits soutenus par des publicités personnalisées", mais explorait aussi des options pour s'assurer que Meta se conforme aux exigences évolutives des régulateurs.