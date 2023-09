Meta : un système IA surpuissant ?

(Boursier.com) — Meta , maison-mère de Facebook, travaillerait sur un nouveau système d'IA censé être plusieurs fois plus puissant que Llama 2 (modèle de langage open source de Meta lancé en juillet et distribué par Azure de Microsoft), selon Reuters et le Wall Street Journal. Le nouveau système aiderait d'autres entreprises à créer des services produisant des textes, des analyses et d'autres résultats sophistiqués. Meta envisagerait de commencer à entraîner le nouveau système d'IA au début de l'année 2024. Le Wall Street Journal ajoute que le système en question serait conçu pour être aussi puissant que le modèle le plus avancé offert par OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Le WSJ cite à ce sujet des sources familières de la question. Ce nouveau modèle IA pourrait être prêt l'an prochain.