Meta : un deal majeur avec Tencent ?

(Boursier.com) — Meta aurait conclu un accord avec Tencent Holdings en vue de la commercialisation en Chine d'un nouveau casque "low cost" de réalité virtuelle, selon le Wall Street Journal. Il s'agirait ainsi d'un retour du groupe de Mark Zuckerberg sur le marché chinois, où Facebook ou Instagram sont bloqués. Meta entrerait alors en concurrence avec Bytedance, le propriétaire de TikTok, qui conçoit le casque Pico de réalité virtuelle. Le WSJ ne mentionne pas le prix du casque de Meta qui serait proposé en Chine. Le groupe vend son casque Quest 2 aux États-Unis pour un prix de départ de 300$, son Quest 3 à partir de 500$ et son Quest Pro pour 1.000$. L'offensive chinoise intervient alors que Meta fait face à la menace du nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple, qui serait mis en vente au début de l'année prochaine. Néanmoins, le prix du casque d'Apple est plus de trois fois supérieur à celui du casque Quest le plus cher de Meta.