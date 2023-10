Meta : un bénéfice en croissance de 164%, mais...

(Boursier.com) — Meta Platforms corrigeait de 3,4% après bourse à Wall Street hier soir, malgré des résultats trimestriels nettement supérieurs au consensus de marché. Le groupe de Mark Zuckerberg a pourtant plus que doublé son bénéfice avec les efforts de réduction des coûts et d'effectifs, mais les investisseurs se montrent intraitables, alors que le dossier a déjà grimpé de 140% en bourse depuis le début de l'année. De plus, Meta a prévenu d'une accélération des dépenses l'année prochaine et de pressions réglementaires. Enfin, le groupe se montre prudent concernant les perspectives publicitaires. Pourtant, le bénéfice net du trimestre clos a tout de même flambé de 164% à 11,6 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions d'analystes.

Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a aussi dévoilé des revenus totalisant 34,15 milliards de dollars, en croissance de 23% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 33,6 milliards de dollars environ. Le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs sur les plateformes du groupe a augmenté encore de 7%. Le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook était de 3,05 milliards à fin septembre, en hausse de 3% en glissement annuel, tandis que le nombre total sur toutes les plateformes atteignait 3,96 milliards d'utilisateurs. Le groupe de Menlo Park a dégagé un bénéfice par action de 4,39$, contre 1,64$ un an avant et 3,64$ de consensus.

Meta anticipe des dépenses allant de 94 à 99 milliards de dollars l'an prochain, niveau plus élevé que prévu, mais a aussi abaissé ses dépenses prévisionnelles pour cette année entre 87 et 89 milliards de dollars. Rappelons que le groupe a supprimé environ 21.000 postes depuis l'automne dernier. Zuckerberg a indiqué hier soir que Threads, son rival de Twitter (X) lancé en juillet, affichait 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Le dirigeant laisse entendre qu'il ambitionne le milliard d'utilisateurs sur l'application. Meta comptait 66.185 employés en fin de trimestre, 24% de moins que l'an dernier. Pour le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 36,5 à 40 milliards de dollars, contre 38,8 milliards de consensus.