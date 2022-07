Meta : sévère ralentissement ?

(Boursier.com) — Meta Platforms, l'ex-Facebook, s'attendrait à un ralentissement de la croissance au second semestre dans un contexte de "vents contraires violents", selon Reuters. L'article cite une note de service interne, dans laquelle le directeur des produits de Meta, Chris Cox, a déclaré que l'entreprise traversait une période difficile, que les vents contraires étaient "féroces", et que Meta devait exécuter parfaitement dans un environnement de croissance plus lente, où les équipes ne devraient pas s'attendre à de vastes afflux de nouveaux ingénieurs et budgets... Cox a ajouté que Meta devait "prioriser plus impitoyablement et exploiter des équipes d'exécution plus légères, plus agressives et meilleures", tandis que l'entreprise devra quintupler le nombre d'unités de traitement graphique dans ses centres de données d'ici la fin de 2022 pour soutenir la poussée de Discovery.

Cox a noté que l'intérêt pour Reels augmentait rapidement, les utilisateurs passant dans le monde deux fois plus de temps qu'ils ne passaient sur Reels il y a un an, tandis qu'environ 80% de la croissance depuis mars proviendrait de Facebook.

Selon Cox, Meta voit des possibilités de croissance des revenus dans les outils d'achat intégrés, ce qui pourrait atténuer la perte de signal créée par les changements de confidentialité menés par Apple et la messagerie commerciale.

Cox a en outre déclaré que la division hardware de Meta se concentrait sur le lancement réussi de son casque de réalité mixte au deuxième semestre de cette année, tandis que la société se focaliserait également sur la liaison de comptes entre ses produits de réalité virtuelle et ses applications de médias sociaux traditionnelles.

Enfin, Meta aurait réduit ses prévisions de recrutement d'au moins 30% pour l'année. C'est du moins ce qu'aurait déclaré aux salariés le directeur général du groupe californien, Mark Zuckerberg en personne, expliquant qu'ils devaient s'attendre à une forte dégradation de la situation économique.